ESCLUSIVA TMW - Ulivieri: "Campionato riaperto. La Roma ci crede"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri, ospite dell'edizione odierna del TMW News, ha parlato così dei temi più attuali del nostro campionato: "Il campionato si è riaperto dopo la sconfitta dei bianconeri a Firenze, anche se la Juventus resta comunque la più forte. Sembra che l'obiettivo principale della squadra di Allegri quest'anno sia la Champions".

Da cosa derivano i problemi della Juventus?

"La Juventus sta avendo qualche problema nei movimenti degli attaccanti. Dybala deve ritrovare la condizione perché è un giocatore importante".

Servirebbe un po' di qualità in più a centrocampo?

"Una squadra come la Juventus qualche volta viene anche aggredita. Quando c'è Dybala che riesce a sbloccare la situazione le cose funzionano meglio, senza di lui c'è bisogno probabilmente di un po' di qualità in più a centrocampo".

Dove può arrivare invece la Roma?

"La Roma gioca un buon calcio, costruito sui giocatori a disposizione di Spalletti. I giallorossi hanno l'obbligo di fare bene, ovvero arrivare vicino alla Juventus, ma credo che dentro di loro pensino anche a passarle avanti. La Roma ha meno tensioni".

Chiosa sui tanti giovani italiani in crescita.

"Chiesa, Gagliardini e tanti altri sono giocatori importanti. Significa che l'Italia comincia a produrre. Abbiamo però dei ruoli in cui ancora non abbiamo capito qual è la strada, come quello del portiere o del difensore. Eravamo i maestri delle difese, ma ora in Italia ci sono tantissimi stranieri in queste posizioni. Bisogna che i nostri allenatori diventino un po' più distanti coi giocatori del settore giovanile, lasciandoli maturare da soli".