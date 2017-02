ESCLUSIVA TMW - Ulivieri replica a Tommasi: "Sapevo che mi avrebbero attaccato"

© foto di Federico De Luca

In riferimento alle parole di Damiano Tommasi di oggi, arriva la replica di Renzo Ulivieri. Raggiunto da TMW, il presidente dell'assoallenatori usa toni soft per replicare: "Mi avevano avvertito che se non mi fossi schierato dalla loro parte mi avrebbero attaccato e così è stato. Sono stati corretti, perché mi avevano avvisato".

Ha dunque deciso di stare dalla parte di Tavecchio?

"Non sono io che ho deciso. Abbiamo deciso noi allenatori. All'unanimità".