ESCLUSIVA TMW - Ursino (ds Crotone): "Budimir è il sogno. Gnoukouri? Fiducioso"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha fatto il punto sul mercato della società calabrese, parlando di alcuni singoli che, chissà, potrebbero vestire il rossoblu a breve e di altri che, al contrario, sembrano allontanarsi.

Non è un mistero che il Crotone sia alla ricerca di un attaccante: quante possibilità ci sono di arrivare a Budimir?

"Diciamo che Budimir è il nostro sogno per questo mercato. Ci stiamo provando, anche se non sarà facile".

Anche Gilardino dovrebbe cambiare aria.

"Sì, siamo al corrente della sua situazione. Vedremo... Come ha detto lei, sicuramente abbiamo bisogno di un attaccante di livello".

Capitolo difesa: cosa può dirci su Yao?

"Sinceramente non lo abbiamo mai cercato...".

Su Gnoukouri, invece, ci sono novità?

"Vediamo. Sono fiducioso per il suo arrivo".

Intanto domenica si torna in campo.

"Infatti la nostra concentrazione deve essere rivolta alla sfida contro la Lazio, non al mercato. Sarà una partita difficile, ma ci proveremo".

Chiosa della redazione su Eloge Yao: in realtà il ds ha 'bluffato', in quanto il Crotone ha provato a convincere in tutti i modi il classe '96 ivoriano. E a un certo punto il suo sì sembrava cosa fatta. Uno scenario però cambiato nelle ultime ore, in quanto l'attuale difensore dell'Inter non sembra più intenzionato ad approdare allo 'Scida'.