ESCLUSIVA TMW - Veron: "Torno in campo a 41 anni per scommessa. E Vieri..."

"Se vendiamo il 65% degli abbonamenti per il nuovo stadio, mi rimetto a giocare". Da provocazione a scommessa, fino a diventare realtà. Detto-fatto. Juan Sebastian Veron torna al calcio professionistico due anni dopo il suo ritiro, alla soglia delle 42 candeline. Lo fa con la maglia dell'Estudiantes, squadra della quale ricopre anche la carica di Presidente, e con un contratto di ben 18 mesi. Proprio nel giorno dell'ufficialità del suo ritorno, TuttoMercatoWeb.com lo ha raggiunto in Argentina per intervistarlo in esclusiva.

Veron, adesso è ufficiale: dal prossimo 8 gennaio, in occasione dell'amichevole col Bayer Leverkusen, tornerà in campo.

"Sì, ora non si torna più indietro (ride, ndr). Sono felice, sarà una grande emozione giocare di nuovo dinanzi ai miei tifosi".

All'inizio sembrava solo una provocazione, quand'è che l'idea di rimettersi gli scarpini ai piedi è diventata concreta?

"Ci ho pensato a lungo. Volevo dare il mio aiuto per la costruzione del nuovo stadio e mi sono compromesso con questa scommessa. Poi, conti alla mano, siamo arrivati vicini al numero di abbonamenti che avevo richiesto e quindi eccomi qua. Adesso intendo rispettare la mia parola".

Come si sta preparando al ritorno tra i professionisti?

"Con grande voglia. Mi sto allenando da un mese e mezzo, nel mirino ci sono l'amichevole dell'8 gennaio e anche la Copa Libertadores".

Il suo contratto, infatti, non fa pensare a una semplice comparsata.

"E' vero, ho firmato per ben 18 mesi con uno stipendio minimo che sarà devoluto interamente in beneficenza".

Che obiettivo si è posto a livello personale?

"La priorità di tutti noi è finire di realizzare il nuovo stadio, poi vediamo cosa succede personalmente".

Chiosa sui suoi ex compagni. In questi giorni i messaggi di auguri e incoraggiamento non saranno certo mancati.

"No, affatto. Mi hanno scritto in tanti in vista del mio ritorno in campo, sono arrivate delle belle manifestazioni d'affetto da tutto il mondo".

Chi l'ha fatta sorridere di più?

"Sicuramente Christian Vieri e Luis Figo, c'è stato un divertente scambio di messaggi".

Questo il tweet con cui poche ore fa l'Estudiantes ha annunciato ufficialmente il ritorno in campo della Brujita: