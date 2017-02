ESCLUSIVA TMW - Verona-Benevento, scout dell'Inter per visionare Cragno

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Federico Gaetano

Un portiere per il futuro. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, stasera in occasione di Verona-Benevento sono presenti scout dell'Inter per visionare Alessio Cragno, portiere classe '94 di proprietà del Cagliari, grande protagonista della stagione dei campiani.