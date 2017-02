ESCLUSIVA TMW - Verza: "Milan, Bacca o gioca con continuità o la lascerei partire"

© foto di Aldo Liverani

Vinicio Verza, più di ottanta presenze nel Milan, dice la sua su Bacca e il possibile trasferimento in Cina. "Da parte del calciatore c'è malcontento - dice a Tuttomercatoweb.com - forse è giusto lasciarlo andare. Se gli si dà fiducia e lo si fa giocare è un conto ma è anche vero che è bersagliato dal pubblico, ha un carattere fragile nonostante abbia giocato in squadre importanti. Cannavaro vorrebbe Kalinic e Bacca sarebbe una seconda scelta ma evidentemente per arrivare all'attaccante viola è dura".

Visto che bacca può avere dei dubbi ad andare in cina lei quindi lo spingerebbe ad andare?

"Probabilmente sì. Ma voglio tornare ad analizzare il giocatore. Non è appariscente e molte volte è anche indisponente in campo, però vede la porta come pochi. Qualche periodo di appannamento comunque per un attaccante può esserci. C'è anche da dire che il campionato italiano è il più difficile del mondo, visto il tatticismo che impera. Lui ha un indole particolare: da lunedì a domenica qui in italia si parla di calcio e sei sempre sotto pressione..."