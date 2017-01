ESCLUSIVA TMW - Vice-pres. Rosario: "Montoya andrà via. Attendiamo il Genoa"

Il Genoa guarda ancora una volta in Sud-America per rinforzare la propria rosa. Dura ormai da giorni la trattativa col Rosario Central per Walter Montoya, promettente esterno argentino classe 1993. Per presentare il giocatore, seguito anche da Sassuolo e Atletico Madrid, e raccontare le ultime sul suo futuro, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il vice-presidente delle Canallas Ricardo Carloni.

Carloni, iniziamo con le presentazioni. Che tipo di giocatore è Walter Montoya?

"Montoya è il classico numero 8: molto rapido, punta spesso l'area di rigore e vede bene la porta, garantendo quindi anche un buon numero di gol e di assist. Come diciamo in Argentina, è un vero crack".

Lo reputa pronto per il grande salto in Europa?

"Assolutamente sì. Montoya è pronto per l'Europa e per la Nazionale argentina, visti anche i tanti complimenti ricevuti ultimamente dal ct Bauza".

A che punto è la trattativa per il suo trasferimento al Genoa?

"Il Genoa ci ha fatto un'offerta e noi abbiamo presentato una contro-proposta con dei miglioramenti economici, ma ancora non è arrivata una risposta dai rossoblù. Siamo in attesa".

In Italia si parla anche del Sassuolo.

"Molti club europei si sono interessati al giocatore, soprattutto italiani e spagnoli, ma col Sassuolo finora non abbiamo avuto contatti ufficiali. Ci sono poi anche River Plate e Boca".

Poche speranze che resti al Rosario Central dunque?

"Quasi impossibile. Lo stesso Montoya ci ha chiesto di essere ceduto per vivere una nuova esperienza professionale e noi vogliamo accontentarlo. Immagino che per il week-end la situazione sarà già definita".