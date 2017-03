ESCLUSIVA TMW - Wilson: "Lazio, cuore e tattica. Ha vinto anche Inzaghi"

© foto di Federico Gaetano

Pino Wilson storico capitano della Lazio è entusiasta. I biancocelesti non hanno sbagliato niente nel derby di Coppa Italia contro la Roma, vincendolo due a zero. "Al di là del risultato - spiega a Tuttomercatoweb.com - la squadra di Inzaghi ha giocato da protagonista e si è distinta per la tattica, la concentrazione, il cuore e l'abnegazione. Così' si gioca un derby".

E' anche la vittoria di Inzaghi?

"E' stato molto bravo a preparare questa partita. La squadra non ha concesso niente agli avversari. Per la Roma non ci sono stati sbocchi. Nainggolan, uno dei più temuti tra i giallorossi, non ha avuto occasioni per proporsi. Parolo e Biglia hanno disputato una gran gara".

Chi è stato a suo parere il migliore nella Lazio?

"Dopo una vittoria del genere facendo solo un nome si rischia di fare un torto agli altri. Cito però Milinkovic perchè l'ho visto sempre presente dentro il match, oltre al gol".

Si aspettava questa Lazio dopo averla vista bruttina domenica scorsa contro l'Udinese?

"Può capitare una gara meno brillante ma se si gioca male e si vince... Ribadisco comunque che Inzaghi ha saputo trarre il meglio dai giocatori e ha fatto un gran lavoro anche ripensando a tutte le grandi perplessità di inizio stagione. E aggiungo che un tridente come quello della Lazio ce l'hanno in poche in Italia. Percentuali di approdo in finale? 65%".