ESCLUSIVA TMW - Wilson: "Lazio, un attaccante per puntare alla Champions"

© foto di Federico Gaetano

In questa prima parte di stagione la Lazio di Simone Inzaghi ha stupito un po' tutti, visto che, dopo le difficoltà incontrate nella passata stagione, nessuno si sarebbe aspettato di rivedere subito i biancocelesti nelle prime posizioni della classifica. Per parlare del momento della squadra capitolina, che dovrà sicuramente migliorare sopratutto nei secondi tempi, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva Pino Wilson, ex capitano e bandiera della Lazio:

Wilson, cosa deve fare Inzaghi per risolvere i problemi di tenuta fisica, soprattutto contro le grandi?

"È un campionato positivo quello biancoceleste per quel che riguarda la prima parte. La Lazio ha fatto di più di quello che ci si poteva aspettare. Con le grandi fa fatica ma ci può stare. Questo non abbassa l'asticella della qualità di questa squadra. Subito dopo le sconfitte i biancocelesti sono però sempre riusciti a ritrovarsi. Questa squadra è giovane e magari non riesce a chiudere le gare quando dovrebbe: manca un po' di cinismo, poi quando va sotto non riesce a riprendere le redini della partita. Sarà su questi aspetti che dovrà lavorare Inzaghi".

Cosa manca alla Lazio per poter lottare fino alla fine per la Champions League?

"L'Europa League è un obiettivo da non fallire, per puntare alla Champions penso manchi un attaccante che possa sostituire i tre titolari, soprattutto Keita e Immobile, visto che il primo partirà per la Coppa d'Africa. La difesa e il centrocampo sono a posto, con valide alternative".

In casa Lazio continuano poi a tenere banco i casi relativo al futuro di Keita e Biglia. Che idea si è fatto a riguardo?

"Chi se ne vuole andare che se ne vada, non sarebbe producente trattenere coloro che non vogliono restare. Penso che con Biglia si possa trovare un accordo, mentre per quel che riguarda Keita credo che i rapporti siano ai minimi termini. Se si dovesse trovare un accordo per il rinnovo si dovrebbe essere sicuri della sua volontà di proseguire in biancoceleste".