ESCLUSIVA TMW - Wolfsburg, no a Kondogbia. Rodriguez-Inter, fiducia per giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Wolfsburg non è interessato a contropartite, né al cartellino di Geoffrey Kondogbia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club della Volkswagen non è interessato al centrocampista francese: ha già in rosa Luiz Gustavo, Arnold e Guilavogui e non è alla ricerca di nuovi centrocampisti.

Ricardo Rodriguez continua a piacere molto all'Inter ma, come scritto già negli scorsi giorni, al momento non ci sono i margini per una trattativa a gennaio. Se ne riparlerà a giugno, coi nerazzurri in netto vantaggio su tutte le altre pretendenti per l'estate.