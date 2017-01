ESCLUSIVA TMW - Wolfsburg, no all'addio di Luiz Gustavo a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rischia di complicarsi l'obiettivo Luiz Gustavo per le formazioni italiane, Juventus su tutte e Inter in seconda battuta. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com da fonti vicine al Wolfsburg, la società tedesca avrebbe deciso di non far partire il ragazzo a gennaio. Soprattutto di fronte a proposte come quelle che potrebbero pervenire dal Belpaese, ovvero prestiti con diritti di riscatto che non convincono una formazione pure in difficoltà in Bundesliga. Luiz Gustavo è considerato un perno per la risalita, visto che la formazione è ora tredicesima in classifica e, a meno di un'offerta cash monstre, che difficilmente arriverà dall'Italia, non lascerà la Bundes e il Wolfsburg.