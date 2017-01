ESCLUSIVA TMW - Zambrotta fiducioso: "Questa Juve può vincere tutto"

Fonte: Dal nostro inviato a Chiavari, Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

Gianluca Zambrotta intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al nostro inviato a margine dell'evento di Wylab per la presentazione dell'APP per calciatori 'Soccerpass': "Questa Juventus ha le possibilità per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Non sarà semplice, ci sono squadre più competitive rispetto agli anni passati, ma ce la può fare. Nuovo modulo? Se un allenatore decide di mettere in campo tutti questi giocatori offensivi è perché sa di poterlo fare. E' importante, però, che questi giocatori aiutino anche in fase difensiva".

Più forte questa Juventus o la tua?

"Sono anni differenti. Anche la mia Juventus aveva grandi campioni, dal 2002 al 2006 s'è vista una delle Juventus più forti di sempre".

Questo Milan dei giovani dove può arrivare?

"Montella sta facendo un ottimo lavoro, bisogna dargli tempo. Ha messo in difficoltà le squadre più attrezzate, sono contento per quello che sta facendo Montella, è un allenatore preparato e che ha voglia. E' anche bello vedere una società come quella rossonera investire su così tanti giovani".