ESCLUSIVA TMW - Zaza, il padre-agente: "Valencia, eravamo vicini. Ora la serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalla possibile ed imminente firma con il Valencia alle dimissioni di Prandelli. L'affare saltato, sfumato per la decisione del tecnico di lasciare la squadra. E ora Simone Zaza si guarda intorno. "C'era un discorso avviato, l'interesse del Valencia era concreto", dice il padre-agente Antonio a TuttoMercatoWeb. La certezza è che il figlio lascerà il West Ham che non lo riscatterà e quindi farà temporaneamente ritorno alla Juve: "Sì, mi sembra chiaro. Lo hanno detto pure loro...". E ora? "Bella domanda", dice Zaza senior un po' deluso perché probabilmente si aspettava che il figlio firmasse per il Valencia. "Ma siamo sereni - puntualizza -, ora ci guardiamo intorno. Qualche squadra italiana ha già chiesto Simone, posso dire che tornerà a giocare in serie A. Genoa e Fiorentina? Presto per dirlo. Vedremo...". Zaza e il mercato, saranno giorni caldi. Questa volta, magari, senza sorprese...