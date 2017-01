ESCLUSIVA TMW - Zaza, spunta l'ipotesi di un ritorno al Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Futuro da scrivere per Simone Zaza. Dopo le dimissioni di Prandelli e la conseguente fumata nera nella trattativa che avrebbe dovuto portarlo al Valencia, l'attaccante di proprietà della Juventus e in prestito al West Ham cerca una nuova squadra. Gli inglesi fanno sapere di non volerlo riscattare, difficile che Zaza giochi da qui alla fine in caso di permanenza. Poche possibilità in Italia, al momento. Ma spunta un'ipotesi che può diventare qualcosa di più: attenzione al Sassuolo, è un'idea che potrebbe essere approfondita. Il Sassuolo valuta il ritorno di Zaza...