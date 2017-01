ESCLUSIVA TMW - Zenit-Ranocchia, ostacolo Ivanovic: il Chelsea lo libera gratis, i russi ci pensano

Fonte: Dall'inviato a Milano

Serie A? Non facile, lo stipendio è troppo pesante. Premier League? Da non escludere, ma al momento non c'è una pista particolarmente calda. Altre soluzioni? Forse lo Zenit San Pietroburgo, anche se sulla destinazione russa spunta ora un concorrente di primo livello.

I protagonisti sono Andrea Ranocchia, in uscita dall'Inter, e Branislav Ivanovic, difensore del Chelsea il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Secondo quanto constatato da TuttoMercatoWeb, proprio il classe '84 di Sremska Mitrovica potrebbe allontanare l'approdo alla 'Zenit Arena' dell'attuale numero 13 interista.

Il motivo è di natura economica e consiste nella possibilità di arrivare al serbo senza alcun esborso in denaro, in quanto i Blues non avrebbero problemi a liberare il proprio leader gratuitamente a cinque mesi dalla scadenza. In favore del centrale interista, però, resiste la figura di Mircea Lucescu, che si è espresso positivamente circa il suo eventuale arrivo.

Attesa quindi per questi ultimi giorni di mercato, caratterizzati anche dal duello Ranocchia-Ivanovic. Opzioni alternative permettendo, perché - come anticipato nella giornata di ieri - i russi stanno valutando vari profili per il reparto. Anche se le due sopraccitate sono quelle, almeno per il momento, quelle in pole.