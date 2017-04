Espanyol, Robert: "Diego Lopez, si parla col Milan. Ottimista per l'accordo"

Fonte: MilanNews

Ramon Robert, CEO dell'Espanyol, ha dichiarato quanto segue a L'Esportiu in merito al futuro di Diego Lopez, portiere in prestito dal Milan: "Stiamo parlando con i rossoneri. Ora sono in un momento difficile con il cambiamento degli azionisti, ma vogliamo continuare a vedere se siamo in grado di raggiungere un accordo. Io sono sempre ottimista e lo sono anche in questo caso".