Eurorivale: Real Madrid, Blancos a Pamplona dopo giorni di stop forzato

© foto di J.M.Colomo

"Stiamo benissimo, abbiamo avuto più tempo del previsto per lavorare", ha confessato Zinedine Zidane nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Pamplona. Reduci da un fine settimana a riposo, i Blancos non vedono l'ora di tornare in campo per legittimare il primato in Liga dopo il rinvio a causa del maltempo che ha flagellato la Galizia, Estadio Balaidos compreso. Ad oggi il vantaggio sul Barça si è ridotto ad un solo punto, ma le merengues hanno 2 gare da recuperare, contro Valencia e appunto Celta Vigo.

Il Real Madrid, dopo le 40 partite senza sconfitta, ha iniziato a singhiozzare andando incontro a diversi stop inattesi. Nelle ultime settimane tuttavia, al netto della partita non giocata col Celta (l'ultimo impegno ufficiale è datato 29 gennaio), i Blancos sono tornati a macinare gol e vittorie e soprattutto a riabbracciare gli infortunati. Carvajal e Modric sono nuovamente a disposizione e con l'Osasuna potrebbero giocare. Ancora out Gareth Bale: potrebbe non recuperare per l'andata col Napoli, ma al ritorno al San Paolo ci sarà sicuramente.

ULTIME CINQUE PARTITE

Siviglia-REAL MADRID 1-2

REAL MADRID-Celta Vigo 1-2

REAL MADRID-Malaga 2-1

Celta Vigo-REAL MADRID 2-2

REAL MADRID-Real Sociedad 3-0

BILANCIO ATTUALE IN SPAGNA

Liga: 1° posto con due gare da recuperare.

Copa del Rey: fuori ai quarti contro il Celta Vigo.