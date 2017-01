Fiorentina, ag. Zarate: "Watford pista concreta. Stiamo trattando"

© foto di Federico De Luca

"Zarate al Watford? E' una possibilità concreta". Situazione in piena evoluzione, quella dell'attaccante argentino della Fiorentina, che già nelle prossime ore potrebbe lasciare Firenze per tornare in Premier League. A dichiararlo - in esclusiva a FirenzeViola.it - è stato proprio il suo fratello-agente Rolando Zarate. Il forte interesse degli Hornets di Mazzarri sembra aver infatti cambiato i piani del giocatore, che fino a qualche giorno fa aveva manifestato l'intenzione di restare almeno fino a giugno in maglia viola. La trattativa col Watford adesso procede invece spedita e il dettaglio svelato dallo stesso procuratore di Maurito sulla formula dell'operazione potrebbe rivelarsi decisivo per convincere i gigliati a lasciarlo andare a giocare con maggiore continuità.

Zarate, la carriera di suo fratello può proseguire al Watford?

"E' una possibilità concreta, vediamo come procede la trattativa nelle prossime ore".

In Inghilterra la fumata bianca è attesa addirittura tra domani e sabato.

"Ancora l'operazione non è chiusa, ci stiamo lavorando".

Chiosa sulla formula: si tratta per il prestito o per la cessione dell'intero cartellino?

"Stiamo negoziando per una cessione a titolo definitivo di Zarate al Watford".