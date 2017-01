Fiorentina. ag.Tello: "Se sarà riscattato abbiamo già un accordo con i viola"

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine del QS-La Nazione, troviamo alcune battute di Josè Maria Orotbig, agente di Critian Tello: "Il problema di Cristian è che gioca in un ruolo non suo. E’ stato acquistato con un progetto chiaro a livello tattico e adesso viene utilizzato in una posizione completamente diversa rispetto a quanto fatto in tutta la sua carriera. Mercato? A gennaio resta in viola. In estate si ripeterà la situazione dello scorso anno: i viola hanno comunque una corsia preferenziale ed in caso di riscatto abbiamo già un accordo di cinque anni con la Fiorentina".