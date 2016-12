Fiorentina alla sfida tedesca. Intanto Hecking lavora al suo 'Gladbach

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Bundesliga è arrivata alla consueta pausa invernale, col campionato che riprenderà solo il 20 gennaio. Una bella notizia per il neo tecnico del Borussia Monchengladbach Dietmar Hecking, annunciato solo poche ore fa. L'ex Wolfsburg sostituisce Schubert, colpevole del pessimo inizio di stagione dei tedeschi fermi al quattordicesimo posto in campionato con sole 4 vittorie stagionali. Difficile al momento fare previsioni di formazione, anche perché lo stesso Hecking dovrà conoscere prima i giocatori per avere un'idea. Di certo, nella rosa del 'Gladbach il talento non manca. A centrocampo tutto passa dai piedi del talentino Dahoud, uno seguito anche da Milan e Juve, e da quelli del campione del mondo Christoph Kramer. Davanti, fantasia e concretezza assicurati con Thorgan Hazard, il fratello di Eden, e Stindl. Una buona squadra, insomma, che nel mercato invernale potrebbe ulteriormente rafforzrsi specialmente in difesa, con Neven Subotic obiettivo più che concreto. Per la Fiorentina non sarà semplice, ma a livello di qualità le due squadre possono essere considerate sullo stesso livello.