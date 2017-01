Fiorentina, anche Gremio e Las Palmas su Toledo ma lui vuole restare

© foto di Federico De Luca

Hernan Toledo non si muove da Firenze. E' questo quanto filtra dall'entourage dell'esterno argentino. Nonostante il poco spazio avuto finora (zero presenze in prima squadra), secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il classe '96 è determinato a convincere Sousa nella seconda parte della stagione e per questo ha chiesto ai suoi agenti di non ascoltare nessuna proposta. A Toledo si erano interessati Velez, Gimnasia La Plata, Gremio e Las Palmas.