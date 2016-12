Fiorentina, anche lo Shanghai Shenhua su Kalinic

© foto di Federico De Luca

Lo Shanghai Shenhua sogna la super coppia d'attacco Tevez-Kalinic. Il club cinese che ha ufficializzato l'Apache nella giornata di ieri ha già chiesto informazioni alla Fiorentina per il croato, visto che Demba Ba dovrà restare ai box per un po' di tempo. La palla è nelle mani dello stesso Kalinic che dovrà decidere se lasciare il calcio europeo per intraprendere una nuova avventura in Asia. Sarà un gennaio lunghissimo per il croato e dalla Cina i due club interessati sono pronti a darsi battaglia. A riportarlo è La Nazione.