Fiorentina, Antognoni: "Difficile che Bernardeschi rimanga per sempre"

© foto di Federico De Luca

Direttamente dal "Fiorentina Store" dei Gigli, ha parlato il neo dirigente viola Giancarlo Antognoni. Queste le sue dichiarazioni: "Mercato? Ora pensiamo al Chievo e all'evento di oggi ai Gigli che è molto importante anche per stare a contatto con i tifosi, soprattutto dopo una vittoria importante come quella contro la Juve. Da parte mia, miglior esordio non ci poteva essere, ho avuto una grande accoglienza anche dalla Fiesole. Mio ritorno? E' stato tutto positivo, con la Fiorentina ho ottenuto un risultato importante e di buon auspicio per il futuro. Obiettivi? Siamo ancora in gioco per Europa League, Coppa Italia e in campionato vogliamo raggiungere posizioni importanti che ci permettano di accedere all'Europa: i presupposti ci sono. Bernardeschi? E' difficile che possa rimanere altri quindici anni in viola, anche perché questi sono altri tempi rispetto ai miei".