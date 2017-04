Fiorentina, Antognoni: "Spero che Bernardeschi firmi il rinnovo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, ha parlato a Italia 7, nel corso della trasmissione “Salotto Viola”. Questa un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda stasera (dalle 20): "Spero davvero che Bernardeschi firmi il contratto, perché sarebbe importante per la Fiorentina la sua permanenza. Il futuro della Fiorentina? Ci penserà Corvino, ma posso dire che sarà una squadra più giovane, più italiana ma soprattutto competitiva con l’obiettivo di tornare in Europa il prima possibile".