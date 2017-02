Fiorentina, Astori: "Questa è la mia dimensione. Ci mancano 4 o 5 punti"

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina, Davide Astori, è il protagonista di una lunga intervista a La Nazione. Queste alcune battute: "Realisticamente siamo una buona squadra, ma in classifica stiamo dove dobbiamo stare. Ci manca qualche punto, diciamo 4 o 5. Ma chi lotta per lo scudetto fa parte di un’altra dimensione. Non nascondiamoci: chi spende di più vince. Come vediamo Sousa dall'interno? Sono due aspetti distinti, anche noi a livello mediatico lo abbiamo visto diverso, ma dentro lo spogliatoio il suo atteggiamento non è mai cambiato. Quello che è successo l’anno scorso dopo il mercato di gennaio certamente può avere influito sul nostro allenatore. Credo che si sia adattato a raggiungere gli obiettivi che realisticamente ci appartengono. Ce la metteremo tutta per arrivare più in alto possibile, è ovvio, mi rendo conto di dire una banalità... Ma non mi va di promettere questo o quello. Dico solo che sarebbe bello poterci qualificare ancora in Europa League per dare continuità al nostro lavoro. Ho altri due anni di contratto? Temo che dovrete sopportarmi. Credo che questa sia la dimensione giusta per me, parlo di equilibrio fra il tipo di calcio giocato e giuste ambizioni. Pensando ovviamente che le ambizioni possano crescere, ma sempre con il realismo che deve essere alla base di tutto.