Fiorentina, Babacar: "Devo migliorare tanto, non ho ancora fatto nulla"

© foto di www.imagephotoagency.it

Khouma El Babacar ha parlato dei due allenatori che lo hanno allenato nella Fiorentina e che domenica si ritroveranno avversari. Ecco le sue parole a Premium Sport: "Non ho ancora fatto nulla, devo ancora migliorare tantissimo.Sousa su di me lavora insegnandomi concentrazione, determinazione e cattiveria. Montella invece mi ha insegnato a fare anche gol brutti, mi ha aiutato tantissimo a crescere. Come si mette in difficoltà il Milan? Come abbiamo fatto contro l’Udinese: pressing, cattiveria e concentrazione. Nello spogliatoio rido e scherzo con tutti. Sono tra quelli che prendono sempre schiaffi: ma mi piace, perché sento l’affetto dei compagni".