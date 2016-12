Fiorentina, Badelj ed un futuro sempre più lontano da Firenze

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Milan Badelj è ancora avvolto nel mistero. Il centrocampista croato, in scadenza nel 2018, non rinnoverà con la Fiorentina. Questa ormai è una certezza, come affermato più volte dal suo procuratore. La palla quindi passa alla Fiorentina, che se vuole monetizzare dalla cessione dell'ex Amburgo dovrà cederlo in questa sessione di mercato, altrimenti poi il giocatore avrà il coltello dalla parte del manico. Sulle tracce del croato c'è da tempo il Milan, con Montella che conosce benissimo il giocatore. Occhio anche all'Inter, con i nerazzurri che potranno mettere sul piatto una pedina di scambio decisamente gradita alla Fiorentina: Stevan Jovetic.