Fiorentina, Bernardeschi: "Futuro? Ne parleremo con la società, c'è tempo"

Intervistato da SkySport, il fantasista della Fiorentina Federico Bernardeschi ha affrontato varie tematiche, partendo da una sfida per lui particolare come quella contro il Crotone: "Sono contento di tornarci, a Crotone ho lasciato tanti amici. Drago? Ho imparato tanto e mi ha fatto crescere sotto ogni punto di vista".

Il talento di Carrara prosegue: "Dopo la doppietta contro il Cagliari ho acquisito molta consapevolezza, i gol sono importanti. La Nazionale? Rappresentare il mio Paese è a cosa più bella, è sempre meraviglioso vestire l'azzurro".

Sul futuro: "Parleremo col club per fare il punto della situazione. C'è tempo, non sono in scadenza per andare via, anzi. C'è tempo, la società quando riterrà opportuno ne parlerà con me".

Chiusura dedicata al campionato: "Credo all'Europa con la Fiorentina. È difficile, ma è il nostro obiettivo. Mancano ancora tante partite, ma se diamo quel qualcosa in più è tutto possibile".