Fiorentina-Bernardeschi, prove di rinnovo: possibile clausola nel contratto

© foto di Federico De Luca

In casa Fiorentina tiene banco la situazione relativa al rinnovo di Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Beppe Bozzo, agente del numero 10 viola in visita ieri dal direttore Pantaleo Corvino, si aspetterebbe un cospicuo aumento di ingaggio. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2019, e prevede un ingaggio intorno al milione più bonus. Ecco che si fa necessario allungare l'accordo per evitare sorprese, magari con l'inserimento di una clausola stile Kalinic, anche se questo punto sembra non piacere molto al ragazzo.