Fiorentina, bivio Kalinic: i pro e i contro della cessione del croato

© foto di Federico De Luca

Un fulmine a ciel sereno. L'offerta dei cinesi del Tainjin Quanjian per Nikola Kalinic era inattesa in casa Fiorentina e quelli che verranno saranno giorni di fuoco per i viola, che dovranno valutare con attenzione la possibilità di cedere il croato. Difficile rinunciare a lui, e anche lo stesso attaccante non sembra così allettato dal trasferimento in un campionato che non è certo all'altezza di quelli europei, ma se il club cinese dovesse continuare a premere sull'acceleratore sia la società viola che il giocatore potrebbero cedere.

Sul contratto di Kalinic è stata inserita una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e attualmente il Tainjin è arrivato a offrirne 40, cifra che la Fiorentina non intende accettare. La società gigliata uscirebbe di scena qualora la proposta dovesse essere aumentata di 10 milioni e a quel punto la palla passerebbe totalmente nelle mani del croato, che sarebbe libero di decidere il suo futuro.

Sarebbe un addio molto importante, ma dall'altra parte la società dei Della Valle potrebbe trarre anche molti vantaggi dalla cessione del giocatore, a cominciare dalla plusvalenza monstre, visto che il croato è arrivato un anno e mezzo fa dal Dnipro per 5,5 milioni di euro. In questo modo il club viola avrebbe poi tanta liquidità per rinforzare la rosa, non solo in attacco, anche se c'è da scommettere che Paulo Sousa non sarebbe assolutamente contento di perdere uno dei cardini della sua Fiorentina.