Fiorentina, Borja Valero: il leader silenzioso dal futuro incerto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Borja Valero è stato uno dei migliori in campo nella partita di domenica contro il Bologna. Il Franchi lo ha festeggiato perché anche nelle difficoltà ci mette sempre il cuore dimostrando tutto il suo attaccamento alla maglia che indossa. Adesso, da leader silenzioso, attende un segnale dalla società in vista del prossimo campionato e del potenziale rinnovo. Il suo sogno è di terminare la carriera in riva all'Arno, ma il suo ingaggio è un limite che in qualche modo dovrà essere superato. A riportarlo è La Repubblica di Firenze.