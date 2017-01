Fiorentina, Borja Valero: "Presto per il rinnovo. Sogno un trofeo in viola"

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non stiamo attraversando un buon momento, ma speriamo di ritrovare la serenità. A Firenze sto benissimo, la mia famiglia è molto felice e questo per me è molto importante. I miei figli hanno trascorso tutta la loro vita qui. Le difficoltà incontrate? Nel 2016 sono state molte, speriamo che questo nuovo anno sia migliore. Mi manca il gol quest'anno, spero di farlo a Bizzarri che viene, come me, dal Real Madrid. Antognoni? È stato tutto a Firenze, è una bella persona e sarà importante per noi. Ci farà capire ancora meglio cos'è la Fiorentina. Bernardeschi? È un giocatore molto forte, sta migliorando tanto. Non so cosa farà in futuro, spero possa restare a lungo a Firenze. L'Europa League? Ci proveremo fino alla fine, è uno dei nostri obiettivi. Le voci di mercato? È complicato non pensare a niente di tutto questo durante i mesi in cui è aperto. Il rinnovo? Ancora c'è tempo, mi piacerebbe finire la carriera qui, ma ho ancora due anni e ne parleremo più avanti. Un trofeo in viola sarebbe la ciliegina sulla torta ma a fine anno sono poche le squadre che vincono. Speriamo di farci questo regalo, mi piacerebbe tantissimo".