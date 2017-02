Fiorentina, B.Valero: "Che impresa. Bernardeschi? Ha fatto il golazo"

© foto di Federico Gaetano

Borja Valero ha parlato al termine di Borussia M'Gladbach-Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "È un'impresa: sono una squadra molto forte. Nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo, non riuscivamo a prenderli. Siamo riusciti a soffrire e a concretizzare le poche azioni. Al ritorno partiranno come oggi, perché devono far gol per forza. Il gol di Bernardeschi? Un golazo, come diciamo noi. Fantastico, all'angolino... niente da dire. Abbiamo bisogno di questi giocatori che vengono da dietro, spingono e hanno qualità per fare la differenza. Sono contento della prestazione".