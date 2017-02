Fiorentina, c'è sempre l'ombra del Tianjin su Kalinic

© foto di Federico De Luca

Fino a quando il mercato cinese non sarà chiuso, ovvero al termine di questo mese, il Tianjin di Fabio Cannavaro continuerà ad osservare Nikola Kalinic. E nei prossimi giorni potrà farlo anche da vicino. Mercoledì infatti il club cinese farà tappa in Toscana per un'amichevole con il Pisa di Gattuso. Il ricco club asiatico potrebbe tornare alla carica per l'attaccante viola, mettendo sul piatto i famosi 50 milioni della clausola rescissoria: a quel punto la palla passerebbe al croato, ma la sensazione è che Kalinic sia pronto a rifiutare nuovamente i soldi cinesi. Lo riporta il QS-La Nazione.