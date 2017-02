Fiorentina, caso Choe: ricorso del club viola al Collegio Garanzia Sport

© foto di Federico De Luca

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società ACF Fiorentina S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il calciatore Choe Song Hyok e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, IV Sezione, di cui al C.U. N. 091/CFA, del 19 gennaio 2017, con la quale è stato rigettato il reclamo della società ricorrente per l'annullamento e la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione del Tribunale Federale Nazionale - sez. Tesseramenti- di cui al C.U. n. 8/TFN del 12 ottobre 2016, che ha dichiarato la validità del contratto professionistico sportivo tra Choe Song Hyok e la stessa ACF Fiorentina S.p.A.

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

- nel merito, in via principale, di annullare e revocare integralmente la decisione impugnata, riconoscendo che il contratto professionistico in questione è invalido e/o inefficace;

- in via subordinata, di annullare e revocare integralmente la decisione impugnata anche eventualmente disponendone il rinvio e ordinando agli organi giudicanti di ammettere e considerare tutte le prove richieste e in atti.