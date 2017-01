Fiorentina, caso Kalinic: Della Valle deve prendere una decisione

© foto di Federico De Luca

Sulle colonne del QS-La Nazione, si continua a parlare del futuro di Nikola Kalinic. Quella di stasera sarà l'ultima in viola oppure l'ultima domenica prima della conferma? Andrea Della Valle, che questa sera sarà allo stadio, è chiamato a prendere una decisione: in presenza di un accordo fra Kalinic e il Tianjin (che ancora sembra non esserci, il giocatore infatti non è convinto del tutto della soluzione Estremo Oriente), la Fiorentina sarebbe pronta ad accettare soltanto un’offerta pari alla clausola. Il patron viola dovrà decidere in fretta, anche perché c'è da trovare un sostituto: archiviate le piste Zaza e Gabbiadini, da seguire ci sono i nomi di Calleri e Muriel.