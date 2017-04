Fiorentina, Chiesa: "Grazie a Sousa. Spero nella chiamata di Di Biagio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Chiesa, nuovo arrivo in casa azzurra, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it direttamente dal ritiro della Nazionale a Coverciano: "È una grandissima emozione, e sentire l'inno all'Olimpico è stato fantastico. Ancor di più la convocazione di Ventura, che mi ripaga del lavoro e della crescita. Ringrazio la famiglia, la Fiorentina e mister Sousa. Saranno giorni formativi e darò il 100% per mettermi in luce agli occhi di mister Ventura. Ieri è stato un grande pari: abbiamo rincorso la Samp per tutta la gara e potevamo vincerla all'ultimo con Baba. Il nostro sogno è ancora lì e spero nella chiamata dell'Italia U21 per l'Europeo. C'è feeling tra noi e la Nazionale e ringrazio la Fiorentina che ha creduto in me: questo è un premio per il lavoro svolto negli ultimi mesi".