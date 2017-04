Fiorentina, Chiesa: "Noi all'Europa ci crediamo. Infortunio? Ora sto bene.

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha parlato così ai media, tra i quali FirenzeViola.it, presenti all'evento "Junior Tim Cup" presso la Parrocchia dell'Immacolata e San Martino a Montughi: "E' una bellissima manifestazione. La finale sarà giocata all'Olimpico prima della finale di Coppa Italia, per questi ragazzi sarà un'emozione unica. Sono contento di essere qui e trascorrere del tempo con loro, l'anno scorso c'era Bernardeschi. Infortunio? Ora sto bene, ho recuperato e sono al 100% in vista della partita di domenica con la Sampdoria. Europa più vicina? La classifica adesso si sta accorciando, siamo a tre punti dal Milan e ci proveremo fino alla fine. Noi all'Europa ci crediamo, siamo lì. Titolare con la Samp? Mi aspetto di tornare in campo dal 1', sono pronto".