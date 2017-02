Fiorentina, Chiesa si ferma a due passi dal Papa. È già studiato

© foto di Federico Gaetano

Era uno dei più attesi della serata, almeno sulla sponda gigliata. E invece il giovane Federico Chiesa, di professione esterno destro a tutta fascia, per ora, e ragazzino classe '97 che ha acceso Firenze con un padre che in quella città il giochino l'aveva provato prima di lui, è andato incontro alla serata più difficile della sua appena avviata carriera. Proprio a due passi dalla possibilità di ergersi già a professione, di diventare Chiesa di nome e di fatto, proprio a due passi dal Papa. Andando oltre agli incastri di parole, che un ragazzo al primo anno di professionismo, e di Serie A, potesse davvero caricarsi tutto il peso offensivo dell'attacco viola poteva effettivamente suonare come un'esagerazione. O comunque un pensiero ardito, di quelli che si dedicano soltanto ai giocatori di una certa caratura. Un pensiero che però deve aver avuto anche Spalletti, come confermato da Emerson nel post-gara. L'esterno brasiliano, fresco vincitore di un duello personale da k.o. tecnico, ha reso al giovane Chiesa l'onore delle armi, senza scordarsi i suoi meriti: "L'ho studiato tutta la settimana perché è velocissimo, ma oggi l'ho marcato bene. Se lo lasci solo o ti fai puntare è difficile prenderlo". Spalletti non ha ignorato il suo potenziale offensivo, riservandogli attenzioni particolari. E stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni, che ieri sera scendeva in campo per la quattordicesima volta in Serie A. La settima da titolare.