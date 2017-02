Fiorentina, Cognigni: "Contestazione giusta. Sousa in difficoltà"

© foto di Federico De Luca

Il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato così ai media, tra i quali FirenzeViola.it, dopo il CdA odierno della società gigliata: "Si è trattato di un CdA tecnico. La Fiorentina è sotto l'osservazione del fair play finanziario e deve approvare il bilancio con un po' di anticipo. Il bilancio è ancora una volta negativo, con una perdita intorno ai quattro milioni di euro che dovrà essere ripianata, dopo che la proprietà è intervenuta nel corso del 2016 con una liquidità di circa 10 milioni. Anche questa volta l'esito del bilancio rappresenta la volontà della famiglia Della Valle di continuare a pensare al bene della Fiorentina. Dovremo muoverci per valorizzare il nostro brand e le strutture del nostro settore giovanile, oltre a costruire un organico superiore rispetto alle nostre aspettative. Vogliamo continuare a organizzare una rosa che possa darci delle soddisfazioni. Contestazione? I tifosi hanno ragione, noi siamo i primi a contestare. Non siamo per niente soddisfatti dei risultati, ma serve pianificare le scelte future con equilibrio. Sousa? Tutti dipendono dai risultati. E' un allenatore che sta vivendo un momento in difficoltà, dobbiamo stare vicini a lui e a tutti i nostri tesserati. Stadio? Oggi abbiamo parlato nel dettaglio di cosa vogliamo e cosa dobbiamo fare per la presentazione. Non ci sono variazioni riguardo alla data, stiamo lavorando per presentare nel miglior modo possibile quella che sarà la casa della Fiorentina il prossimo 10 marzo. Dobbiamo portare avanti insieme al comune l'iter burocratico per poi iniziare la costruzione effettiva dello stadio".