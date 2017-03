Fiorentina, Cognigni: "Progetto stadio da 420 milioni. C'è entusiasmo"

© foto di Federico De Luca

Il presidente della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato in conferenza stampa nel corso della presentazione del progetto per il nuovo stadio: "In questi anni notavo scetticismo e diffidenza nei confronti di questo progetto, ma oggi vi dimostreremo che tutto questo si trasforma in una realtà concreta. Abbiamo costruito un Centro Sportivo funzionale e vogliamo continuare ad investirci per rendere Campo di Marte un quartiere viola. Vogliamo confrontarci in campo aperto con le altre concorrenti e superare i limiti strutturali di questa squadra grazie al nostro entusiasmo e la nostra ambizione. Qualche dato: il nuovo stadio avrà 40.000 spettatori, oltre 700 posti coperti per parcheggio auto, oltre 100.000 posti per custodire biciclette. Lo stadio potrà ospitare poi eventi di circa 1.000 persone anche durante la settimana e il progetto comprenderà anche un hotel, un centro commerciale, un parcheggio collegato con la nuova linea della tramvia. Sappiamo tutti che questo è un progetto d'interesse pubblico, noi stiamo presentando il nostro, ma sappiamo anche che potrebbe esserci anche qualcuno più bravo di noi pronto a presentare il suo progetto. L'investimento prevede una spesa di 420 milioni di euro complessivi. Mercafir? Non vogliamo penalizzarla, ma valorizzarla. Le attività commerciali saranno fondamentali in questo progetto, quando vedremo all'orizzonte questo meraviglioso arcobaleno vi garantisco che il colore prevalente sarà quello viola".