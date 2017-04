Fiorentina, Cognigni: "Stufi dei torti arbitrali. Sousa? Pensi a vincere"

© foto di Federico De Luca

Il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato di torti arbitrali ma anche di Sousa e futuro alla Gazzetta dello Sport: "Da anni ogni volta che la Fiorentina arriva al rush finale a lottare per un traguardo c'è sempre qualche episodio clamoroso che ci frena. E di questo siamo stufi. Alcuni arbitri con noi sono particolarmente sfortunati. Francamente è troppo. Non si può sempre tacere. L'eleganza non deve essere scambiata per debolezza. Sousa? Dice bene, a ognuno il suo compito. Di queste cose se ne occupa la società, lui pensi a far giocar bene la squadra e possibilmente a farla vincere. Futuro? Abbiamo bisogno di una nuova strategia. Non abbiamo intenzione di rinunciare a obiettivi ambizioni. Non servono proclami, ma fatti".