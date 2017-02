Fiorentina, colloquio con la Roma per El Shaarawy

© foto di Federico Gaetano

In vista della prossima stagione ci sono già le prime schermaglie. Leggo riporta di un colloquio fra Fiorentina e Roma per Stephan El Shaarawy, attaccante giallorosso che in questa stagione non ha reso secondo le aspettative. Con un Ilicic in partenza sarebbe l'italoegiziano il giocatore giusto per migliorare la fase offensiva dei viola. Per il calciatore ci sono offerte anche da parte di Watford e Las Palmas.