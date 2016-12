Fiorentina, con Kalinic via viola su Jovetic e Gabbiadini

© foto di Federico De Luca

La volontà della Fiorentina è quella di trattenere Nikola Kalinic e anche l'attaccante croato non sembra essere intenzionato a lasciare Firenze, ma con i cinesi in forte pressing, sia sulla società viola che sull'agente del calciatore, il club viola si sta guardando intorno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza gigliata starebbe monitorando due profili: il primo è Manolo Gabbiadini, ma ci sarebbe da battere la concorrenza di alcuni club europei, mentre il secondo è Stevan Jovetic sempre nei pensieri della società viola. La Fiorentina vorrebbe il prestito, mentre i nerazurri puntano a cederlo a titolo definitivo, e per questo, sia per il montenegrino che per Gabbiadini, servirebbero chiaramente i tanti soldi che arriverebbero dalla cessione di Kalinic.