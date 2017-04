Fiorentina, contatto a Firenze tra il dt Corvino e Spalletti

© foto di Federico Gaetano

Pantaleo Corvino e Luciano Spalletti a pranzo insieme. Il direttore generale della Fiorentina - come testimoniano le foto esclusive di FirenzeViola.it che potete vedere nel link in calce - oggi ha incontrato l'attuale tecnico della Roma in un noto ristorante fiorentino. I due, legati da una profonda e longeva amicizia, hanno mangiato insieme mostrando grande serenità e sintonia.

Futuro viola per Spalletti? Troppo presto per dirlo, ma il casting per il dopo-Sousa sembra proseguire e, dopo l'incontro tra Corvino e Di Francesco, oggi è stata dunque la volta di Spalletti. Il tecnico toscano, dal canto suo, non ha ancora deciso il suo futuro e non ha mai nascosto il sogno di allenare un giorno la squadra gigliata. Colloqui, incontri e primi ammiccamenti, la ricerca del nuovo allenatore della Fiorentina sembra finalmente entrata nel vivo.