Fiorentina, Corvino: "Bernardeschi ? Il comunicato toglie ogni dubbio"

© foto di Federico De Luca

Il dg viola Pantaleo Corvino ha parlato prima della sfida Fiorentina-Cagliari ai microfoni di Premium Sport: "Ieri sera abbiamo fatto un comunicato che toglie ogni dubbio. Rinnovo di Berna? Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è quello di non andare sul singolo. Restiamo concentrati sul presente che serve un grande sforzo. C'è da dare il meglio in queste undici gare per creare l'humus giusto".