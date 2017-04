© foto di Federico Gaetano

Khouma El Babacar è l'uomo copertina di questo lunedì post campionato. I viola sono riusciti a conquistare la vittoria grazie alla sua 'testata' in piena area di rigore, un piccolo gioiello che si aggiunge alle altre 9 reti di questa stagione. Pur giocando col contagocce il senegalese sa essere decisivo e soprattutto segna tanto. Proprio per questo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dg Corvino ha già deciso di confermarlo in vista della prossima stagione. Niente estate passata ad aspettare un'offerta che non arriva: Baba farà parte del nuovo ciclo che inizierà dopo la rivoluzione annunciata per la prossima estate.