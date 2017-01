Fiorentina, Corvino: "Ora solo operazioni minori. Accontenteremo Diks"

© foto di Federico De Luca

Il dg della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Riccardo Saponara, commentando vari temi legati al mercato viola: "Abbiamo qualche operazione in tono minore da fare, con calciatori che hanno giocato poco o niente, che vogliono andare a dimostrare di essere valori anche in futuro per la Fiorentina. Accontenteremo Diks: ha giocato poco ed ha avuto diverse richieste. Proprio stamani è venuto a dircelo, esprimendo il desiderio di andare dove già lo conoscono, nel Vitesse, per evitare di incontrare altre incomprensioni in Italia. Su Toledo invece stanno valutando i club di appartenenza, e noi stiamo lasciando a loro la scelta, visto che è un calciatore venuto in prestito. Dobbiamo pensare a fare valutazioni per migliorare la Fiorentina del futuro, seguendo un nostro modello che ad alcuni può piacere e ad altri no. Cominceremo dal giorno dopo il mercato".