Fiorentina, Corvino proverà a trattenere Kalinic: rinnovo possibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina proverà a trovare un accordo con Nikola Kalinic per trattenerlo a Firenze anche dopo la prossima estate. Il giocatore ha detto no alla Cina per proseguire la propria esperienza in viola e su questo vorrebbero puntare i Della Valle per provare a convincerlo a restare ancora. La società sa che dal suo addio potrebbe incassare al massimo 30 milioni di euro, di cui la metà andrebbero reinvestiti per la caccia a una nuova punta. Dunque per questi motivi proverà a rinnovare e prolungare l'esperienza in riva all'Arno dell'attaccante croato.