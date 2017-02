Fiorentina, Corvino risponde a Felipe: "Non giocava nemmeno con Prandelli"

© foto di Federico De Luca

Il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino, dopo aver letto le dichiarazioni del difensore dell'Udinese Felipe, ha deciso di rispondere a mezzo stampa alle parole dell'ex viola: "A leggere le dichiarazioni di Felipe mi viene da pensare che l’ho lasciato che non stava bene... e continua a non stare bene! Non giocava con nessun allenatore, neanche con Prandelli che lo aveva voluto tanto. È vero che lo spostò nel ruolo di terzino sinistro. Io lo avevo ceduto al Bologna nella trattativa con Ramirez, trattativa che sfumò a causa del suo rifiuto, pur giocando quasi mai. E non ero io che facevo le formazioni".